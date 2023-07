Mit einem gefährlichen Wendemanöver hat eine 68-jährige Frau am Samstag gegen 17.50 Uhr auf der B271 in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro entstand. Die Frau fuhr laut Polizei in Richtung A 65, als sie plötzlich wendete, um Richtung Bad Dürkheim zurückzufahren. Der 36-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs erkannte die Situation, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 25.000 Euro.