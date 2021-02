Der Fahrer eines Kleinwagens hat am Mittwoch, 10.20 Uhr, in Meckenheim zuerst gefährlich überholt und ist nach einem Unfall dann geflüchtet. Laut Zeugen handelte es bei dem Fahrzeug um einen grauen oder anthrazitfarbenen Fiat Punto, informiert die Polizei. Der Fahrer überholte in der Rödersheimer Straße in Höhe der Turnhalle mit hoher Geschwindigkeit einen gelben Lkw, der dabei war, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und auch den Blinker gesetzt hatte. Es kam zu einer Kollision, der Fiat geriet ins Schlingern, und der Fahrer flüchtete über die K8 in Richtung Rödersheim. Das Auto dürfte auf der rechten Seite erheblich beschädigt sein, so die Polizei. An dem Lkw blieb ein Schaden in Höhe von 2000 Euro zurück. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.