Neue Schreib-Workshops für Jugendliche und Erwachsene bietet die Volkshochschule Neustadt (VHS) gemeinsam mit der Schreibpädagogin Eva Hoffmann an. Dabei gehe es darum, Inspiration, Impulse und Ideen zu eigenen Texten zu finden, so die VHS in einer Mitteilung. Die Treffen finden als Workshop samstags oder als Kursreihe am Abend statt.

Jugendliche von zehn bis 14 Jahren dürfen sich zum Auftakt im Schreibworkshop mit dem Titel „Das kreative Monster in dir schrei(b)t“ am Samstag, 24. Februar, 10 Uhr, ausprobieren (drei Termine).

Bereits am Samstag, 17. Februar, 9 Uhr, geht es unter dem Titel „Schenk dir mehr als einen Reim“ um Lyrik für Erwachsene. An vier Terminen wird das Thema als Kurs ab Dienstag, 27. Februar, 18.30 Uhr, fortgesetzt.

Anmeldungen

https://vhs.neustadt.eu