Genau heute, am 27. April, vor einem Jahr ist Gustav-Adolf Bähr, der „Vater“ des Mußbacher Herrenhofs in seiner heutigen Form als Kulturzentrum, im Alter von 81 Jahren gestorben – an seine Leistung als Initiator, Gründer und langjähriger Vorsitzender der Fördergemeinschaft Herrenhof, erinnert jetzt an seiner alten Wirkungsstätte eine Gedenktafel an der Hofseite des historischen Kelterhauses, in dem sich heute die Kunsthalle und der große Veranstaltungssaal befinden.

Initiiert und finanziert wurde die Plakette von der „Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde“, der der charismatische „Kulturermöglicher“ Bähr ebenfalls lange vorgestanden hat. Die Fördergemeinschaft hat sich dem Projekt angeschlossen. „Gustav-Adolf Bähr hat nicht nur den Herrenhof aufgebaut, sondern viel wichtiger, er hat einen breit aufgestellten Kulturbetrieb hinterlassen mit den wichtigen Sparten Kammermusik, Figurentheater, Kabarett, Performance, Literatur, Pfälzer Geschichte in Form der Pfalzmatineen und auch Kunst“, würdigt sein langjähriger Wegbegleiter Hermann Bleiholder den Verstorbenen. Ursprünglich sollte die auf Vermittlung des Bildhauers Gernot Rumpf von einem Bronzegestalter aus Bayern gegossene Tafel in einem kleinen Festakt im Beisein von Oberbürgermeister Marc Weigel am Sonntag, 2. Mai, enthüllt werden – auch das verhindert Corona.