Der Förderverein Gedenkstätte für NS-Oper in Neustadt und der Landesverband der Deutschen Sinti und Roma wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs von Kurt Werner und Peter Zank von der Gedenkstätte mit Jacques Delfeld Junior, dem Geschäftsführer des Landesverbandes der Deutschen Sinti und Roma. Der Verband wird sich unter anderem künftig im Kuratorium der Neustadter Gedenkstätte engagieren. „Wir freuen uns sehr darüber, weil Sinti und Roma eine Gruppe sind, die noch mehr Beachtung in der Öffentlichkeit finden sollten“, so Kurt Werner.