Wo in Neustadt hat sich bereits vor der Reichstagswahl 1933 starker Widerstand gegen die Nationalsozialisten geregt? Dieser Frage wird Hans-Jürgen Hemmerling bei einem Stadtspaziergang auf den Grund gehen, zu dem die Gedenkstätte für NS-Opfer einlädt. Erläutert werden nach ihren Angaben auch die damalige generelle politische Stimmung in Neustadt und der Pfalz sowie der Weg zur Diktatur. Treffpunkt am Samstag, 15. April, 16 Uhr, ist die Gaststätte Novalis in der Hintergasse. Um Anmeldung per E-Mail an info@gedenkstaette-neustadt.de oder telefonisch unter 06321 9597472 wird gebeten.