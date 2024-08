Die Freireligiöse Immanuel-Kant-Gemeinde Neustadt lädt ein zu einer Gedenkminute für die Opfer des Nationalsozialismus, deren Schicksal in der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt dokumentiert ist. Treffpunkt ist am Freitag um 17 Uhr vor dem geschmückten Eingang der Gedenkstätte im Le Quartier Hornbach. Eingeleitet wird das „Gedenken und Mahnen“ mit dem Anschlagen einer Glocke, die an die Namen der damaligen Häftlinge des Konzentrationslagers aus den Gemeinden Neustadt, Iggelbach und Lambrecht erinnert. Nach einer Minute des schweigenden Gedenkens aller Opfer trägt Landessprecherin Marlene Siegel einen Gedankenimpuls vor. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit zum Austausch. Außerdem bietet Kurt Werner, Vorsitzender des Vereins Gedenkstätte für NS-Opfer, eine Führung für Interessierte an.