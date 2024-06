Über 100 Personen haben sich am Freitag um 11.34 Uhr auf dem Marktplatz zu einer Gedenkminute für den von einem Attentäter getöteten Mannheimer Polizisten eingefunden. Pünktlich zur Tatzeit vor einer Woche läuteten auch die Glocken der Stiftskirche. Oberbürgermeister Marc Weigel hatte die Neustadter Polizei eingeladen, die offizielle Gedenkmininute vor dem Rathaus abzuhalten. Außerdem versammelten sich dort Angehörige von Feuerwehr, des THW, des DRK, der Stadtverwaltung, des Stadtrats, der Kirchen und der türkisch-islamischen Gemeinde. „Es war uns ein Bedürfnis, den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu zeigen, dass sie mit ihren Gefühlen und Gedanken zu dem schrecklichen Mord an ihrem Kollegen nicht alleine sind, sondern wir auch hier in Neustadt eng an ihrer Seite stehen. Wir richten damit aber auch das klare Signal nach außen, dass Gewalt und religiöse oder politische Radikalisierung in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“, wird Weigel in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Vertreter der türkisch-islamischen Gemeinde äußerten der Mitteilung zufolge ihr tiefes Mitgefühl für die Familie und die Kollegen des Beamten. „Wir teilen ihren Schmerz und stehen voll und ganz hinter unserer Polizei und allen Einsatzkräften.“ Sie machten auch deutlich, dass sie sich Sorgen um den Zusammenhalt in der Gesellschaft machen. „Auch wir müssen und werden verstärkt für ein friedliches und sicheres Zusammenleben in Deutschland eintreten“, so Gemeindevorsteher Bilal Soyyigit.