Neustadter Schülerinnen und Schüler dürfen sich freuen: Ab sofort übernimmt die Stadt die anfallenden Kosten für die An- und Abreise sowie alle Eintrittskosten inklusive Workshops, die bei einem Besuch der Gedenkorte Hambacher Schloss sowie Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt entstehen. Das Bildungsbüro setzt damit einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2021 um. Insgesamt steht ein Budget von jährlich 5000 Euro zur Verfügung. Ansprechpartnerin bei der Stadt ist Stefanie Deutsch, Telefon 06321 855-1577 oder E-Mail an stefanie.deutsch@neustadt.eu.