Wir blicken auf das Jahr 1907 nach Philadelphia in den USA. Damals hatte Anna Marie Jarvis die Idee, ihrer vor zwei Jahren verstorbenen und in der Frauenbewegung bekannten Mutter, einen Gedenktag zu widmen. Sie nahm am 12. Mai 500 weiße Nelken und verteilte sie vor ihrer Kirche an andere Mütter. So fing es damals an. Und eigentlich passt das richtig gut. Ich meine, dass der Muttertag vor 115 Jahren, dort vor der Kirche, seinen Anfang genommen hat. Denn in der Kirche geht es ja auch immer wieder um den Dank für unser Leben. Das Leben als Geschenk. „Mein Leben ist, wie es ist. Ich bin allein dafür verantwortlich. Wofür soll ich mich bedanken,“ so höre ich es in Gesprächen immer wieder. Nun: Ganz so ist es ja nicht. Ich habe mich nicht selbst geboren. Ich habe mich nicht selbst gefüttert und gewickelt. Ich habe mich nicht selbst getröstet und nicht mit mir selbst diskutiert. Mein Leben verdanke ich zum großen Teil anderen. Auch Gott. So zumindest glaube ich es als Christin. Und unter den Menschen, da fällt mir zunächst die Familie und im Besonderen meine Mutter ein. Denjenigen zu danken, denen ich mich verdanke. Darum geht’s. Am Muttertag.

Die Autorin

Heike Sigmund, Pfarrerin, Martin-Luther-Kirchengemeinde Neustadt