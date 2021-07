Beiträge der Philosophin Hannah Arendt aus ihrem 1967 fertiggestellten, aber erst nach ihrem Tod veröffentlichten Essay „Die Freiheit, frei zu sein“ im Wechsel mit Cello-Solostücken erwarten die Besucher am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr bei einer Veranstaltung in der Hambacher Pauluskirche. Das von der Landeszentrale für politische Bildung, der Uni Landau und dem Verein „Kreativ für Menschenrechte“ organisierte „Abendforum“ ist Teil der „Demokratietage #2021Hambach1832“ sowie der „Neustadter Demokratiewoche“. Die Textbeiträge zur zentralen Frage, was Freiheit ist und was sie uns bedeutet, trägt Daniela de Sabato vor, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schwerpunktbereich Rhetorik der Uni Landau. Die musikalischen Denkpausen füllt der Neustadter Cellist Peter Tilling mit Werken von Bach, Block, Krenek und Zimmermann. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter 0179-259993 oder rratter@t-online.de.