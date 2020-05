Was lange währt, wird endlich gut, ließe sich über die Ausstellung der Südpfälzer Künstlerfamilie Deutsch im Mußbacher Herrenhof sagen, die mitten in den Corona-Lockdown geriet, von Freitag, 22. Mai, an aber endlich auch für die Öffentlichkeit zu sehen ist – natürlich unter bestimmten epidemiologisch bedingten Auflagen wie Mund-Nasen-Schutz und Hände desinfizieren.

Auch die Anzahl der Besucher, die die Schau gleichzeitig betreten dürfen, ist begrenzt. Da die Herrenhof-Kunsthalle mit 600 Quadratmetern über reichlich Platz verfügt, sollte dies aber kein Problem darstellen. Für die Ausstellung mit plastischen und skulpturalen Werken von Karl-Heinz und Alexandra Deutsch stehen sogar gleich zwei von der „Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde“ herausgegebene und vom Neustadter Künstler Werner Korb gestaltete Kataloge zur Verfügung: einer, der sich ausschließlich mit dem Jubilar Karl-Heinz Deutsch befasst, der im März 80 Jahre alt wurde, und ein zweiter, der die Corona-Auszeit zu einer ausführlichen Dokumentation der so lange stillgelegten Schau nutzt. In Letzterem ist auch die Video-Show dokumentiert, die Deutschs in Berlin lebender Sohn Christian, Künstlername Haegar, extra für die Vernissage im März entworfen hatte und die jetzt nur im Internet zu sehen ist. Die Schau läuft bis 7. Juni. Öffnungszeiten: freitags 17-20 Uhr, samstags 14.30-18 Uhr, sonntags 11-18 Uhr. Eintritt: 2,50 Euro.