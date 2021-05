Edwin Hartmann, langjähriger Karnevalist, feiert am Montag seinen 75. Geburtstag. Über viele Jahre war er Zeremonienmeister beim Karneval-Verein Neustadt (KVN). 1994 wurde er zum Vizepräsidenten und 2003 zum Präsidenten gewählt. Inzwischen ist er Ehrenpräsident des KVN. „Ich bin aber immer noch aktiv“, so Hartmann. Zudem engagiert sich das CDU-Mitglied im Innenstadtbeirat bei der Entwicklung Neustadts. Seine berufliche Laufbahn begann Hartmann im Hotelfach. Später ging er als Büroleiter zu einem Karlsruher Unternehmen, ehe er 1985 zu Metro nach Düsseldorf wechselte, aber als Wohnort Neustadt behielt. Coronabedingt muss Hartmann auf eine große Feier mit seinen vielen Bekannten verzichten. Er freue sich aber auf gemütliche Stunden mit seiner Frau und seiner Schwester. „Mehr geht leider nicht.“ Ohnehin sei eines am wichtigsten: „Mir geht es sehr gut.“