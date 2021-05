Panische Angst unter werdenden Müttern und viele Halbwahrheiten zum Thema Geburt machen in Zeiten von Corona dem Personal des Frauenhauses im Hetzelstift zu schaffen. Chefarzt und Hebammen versuchen gegenzulenken.

Der Mann darf nicht bei der Geburt dabei sein, wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, darf nicht stillen, im Hetzelstift ist die Versorgung durch die Ärzte nicht mehr sichergestellt: Tagtäglich begegnet das Team der Frauenklinik solchen Falschaussagen, die häufig über soziale Medien verbreitet werden. „Ich kann beruhigen: Es läuft fast alles weiter wie gehabt“, sagt Gerald Staudenmaier, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe.

In Rheinland-Pfalz dürfen Väter bei der Geburt dabei sein. Was nicht mehr geht, ist ein gemeinsamer Aufenthalt im Familienzimmer oder Mutter und Baby auf der Station zu besuchen. „Deshalb dürfen die Eltern auch etwas länger im Kreißsaal bleiben“, so Staudenmaier. Zwar seien viele deshalb enttäuscht, aber zeigten auch Verständnis: „Bislang mussten wir noch keinen Vater an Händen oder Füßen raustragen.“

Angst vor Ansteckung

Den Müttern sei es zudem freigestellt, ob sie ambulant entbinden, das Krankenhaus also nach ein paar Stunden verlassen, oder ob sie länger bleiben wollen. Die meisten gingen nach 48 Stunden nach Hause. „Einige haben Angst, sich hier mit dem Virus anzustecken. Eine Angst, die wir natürlich zu nehmen versuchen“, sagt der Chefarzt, schließlich würden Covid-19-Infizierte streng isoliert behandelt. Überdies wollen die meisten nach Hause zu ihren Partnern. Es gebe im Gegenteil aber auch Mütter - erst neulich habe er den Fall gehabt - die ganz froh sind, sich ausreichend Zeit mit dem Neugeborenen nehmen zu können, während der Mann zu Hause auf die zwei weiteren Kinder aufpasst. Seit dem 1. März sind im Hetzelstift 68 Babys zur Welt gekommen, im Schnitt sind es 600 pro Jahr.

Froh sind die Hebammen im Hetzelstift darüber, dass die freiberuflichen Hebammen auch in Zeiten von Corona die Vor- und Nachsorge von Schwangeren oder frischgebackenen Müttern übernehmen, betont Hebamme Monika Englert. „Ohne sie könnten wir die Mütter nicht guten Gewissens heim schicken.“

Corona-Kreißsaal eingerichtet

Bislang sei noch keine Schwangere als Verdachtsfall oder bestätigter Corona-Fall ins Hetzelstift gekommen. Für den Fall der Fälle liegen aber Schutzkleidung und spezielle Gesichtsmasken bereit. Um einen Kontakt zu anderen zu vermeiden, wurde ein Patientenzimmer zum „Corona-Kreißsaal“ umgebaut: Dort steht die gleiche Ausstattung und Technik bereit wie in den beiden anderen Kreißsälen. „Und dass infizierte Mütter nicht stillen dürfen, ist aus heutiger medizinischer Sicht Quatsch, sie benötigen eben einen Mundschutz“, räumt der Chefarzt mit einem Gerücht auf.

Untersuchungstermine finden zeitlich entzerrt statt, damit die Patienten sich möglichst nicht über den Weg laufen. „Und wenn doch, gilt: Schwangere haben Vorfahrt“, scherzt Staudenmaier. Wie bislang auch, sei das Frauenhaus rund um die Uhr besetzt und telefonisch erreichbar, betont Hebamme Stefanie Rieger. Und Kollegin Englert ergänzt: „Egal, ob Ärzte oder Anästhesisten, es sind alle da, eine PDA immer möglich.“ Auch der Kindernotarzt komme, wenn nötig, weiterhin aus dem Kinderklinikum Landau. Von veränderten Schichten - statt acht Stunden arbeitet das Personal drei Tage oder Nächte zwölf Stunden lang und hat dann sieben Tage frei - bekämen Patienten nichts mit.

Kreißsaal-Führung bald per Video?

Führungen durch den Kreißsaal fallen aus, jedoch überlegt die Klinik laut Staudenmaier, einen Rundgang per Video anzubieten. Die Elternschule mit Kursen zu Geburtsvorbereitung, Säuglingspflege oder Beikost werden online angeboten. „Das ist ganz lustig, man hört direkt, wenn jemand Salzstangen knabbert im Chat“, berichtet Rieger lachend.