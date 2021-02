Seit Mitte Januar gilt am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift ein Aufnahmestopp. Davon ist die Geburtsstation nicht betroffen. Werdende Eltern müssen sich in der Corona-Krise trotzdem auf einige Änderungen einstellen.

Jede Frau, die zur Entbindung kommt, muss sich per Schnelltest auf das Virus überprüfen lassen. Das gleiche gilt für den Partner, wenn er bei der Geburt dabei sein will. Fallen die Tests negativ aus, geht es in den Kreißsaal. Die werdenden Väter dürfen bei der Geburt dabei sein, müssen aber – anders als die Mütter – eine Gesichtsmaske tragen. „Für positiv Getestete gibt es einen separaten Isolationskreißsaal und einen separaten Isolationsbereich auf der Geburtsstation“, erklärt Oberärztin Susanne Obst. Für das Personal gilt hier: Vollständige Schutzkleidung mit Kittel, Haube, FFP3-Maske und Gesichtsvisier ist Pflicht. „Zum Glück hatten wir da noch nicht allzu viele Fälle“, sagt die leitende Hebamme Stefanie Rieger. „Anfangs gab es ein paar Verdachtsfälle, die wir zur Sicherheit isoliert haben. Die haben sich hinterher aber als negativ herausgestellt.“ Ansonsten sei die Arbeit aber „nicht stressiger als sonst“.

Auch Kaiserschnitte sind am Hetzelstift weiterhin möglich. Hier kann der Vater allerdings nicht mit in den OP-Saal, sondern muss draußen warten. „Nach Absprache mit den Eltern kommt das Kind danach entweder zum Vater oder zur Mutter“, sagt Obst. Bei der anschließenden Beobachtung im Kreißsaal darf der Vater ebenfalls dabei bleiben. Die Zahl der Kaiserschnitte habe sich durch Corona nicht verändert, sagt die Ärztin weiter.

Danach heißt es allerdings erst einmal Abschied nehmen: Seit die Corona-Infektionszahlen im Oktober wieder gestiegen sind, dürfen junge Mütter auf der Geburtsstation keinen Besuch mehr empfangen. „Im Großen und Ganzen haben die Leute Verständnis für die Richtlinien“, sagt Obst. „Es gibt nur einige wenige, die wir genauer aufklären müssen.“

Für Mütter, die während der Pandemie möglichst kurze Zeit im Krankenhaus verbringen wollen, sind ambulante Geburten eine Option, bei denen man die Klinik nach wenigen Stunden wieder verlassen kann, wenn gesundheitlich alles in Ordnung ist. „Die Mütter können sechs bis acht Stunden lang bleiben oder auch über Nacht, um am nächsten Tag noch mal zum Kinderarzt zu gehen“, sagt Rieger. Schon vor Corona sei die Möglichkeit aber gerne genutzt worden, zum Beispiel von Frauen, die noch andere Kinder zu Hause haben.

Vor Corona nahmen viele werdende Mütter die Gelegenheit wahr, sich persönlich zur Geburt im Hetzelstift anzumelden und sich bei der Gelegenheit den Kreißsaal anzuschauen. Das geht wegen der Kontaktbeschränkungen auch schon seit einigen Monaten nicht mehr. Stattdessen ist die Anmeldung per Telefon möglich. Notwendige Unterlagen können auch per Post an das Krankenhaus geschickt werden.

Auch die Geburtsvorbereitungskurse an der Elternschule des Hetzelstifts finden zur Zeit wenn, dann online über Videokonferenzen statt. Außerdem gibt es unter der Woche jeden Abend die Möglichkeit, Fragen zur Geburt telefonisch an Bärbel Kimmel, die Leiterin der Elternschule zu stellen.

Kontakt

Telefonische Anmeldung zur Geburt unter 06321/859-3670; Sprechstunde für werdende Eltern montags bis freitags, 18 bis 20 Uhr unter 06321/86516.