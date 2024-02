Am Speyerbach in der Nähe der Fronmühle ist am Dienstag ein Dammbruch entdeckt worden. Am Mittwoch wurde die schadhafte Stelle von einer Fachfirma repariert. Auf einer Länge von etwa fünf Metern sei der Damm am Speyerbach in Fließrichtung Fronmühle gebrochen gewesen, sagte Jürgen Rieger, Geschäftsführer des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach, am Mittwoch auf Anfrage. Als Ursache nannte er Wildschäden. Es sei bekannt, dass in diesem Bereich zahlreiche Wildschweine leben. Damit nach dem Dammbruch nicht noch mehr Wasser in die Umgebung austritt, sei gleich am Mittwochmorgen eine Firma angerückt, um die schadhafte Stelle wieder in Ordnung zu bringen. Auch ein Bagger sei zum Einsatz gekommen. Dabei sei der Damm nicht nur an der Stelle geflickt worden, an der er gebrochen war, erklärte Rieger. Im Zuge der Reparaturarbeiten sei ein Bereich von etwa 30 Metern Länge verbessert worden.