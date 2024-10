Kein Land in Sicht für die TSG Haßloch in der Verbandsliga „trotz toller Einzelleistungen“, informiert Karl-Heinz Nied, Pressewart der Haßlocher Kegler. Dagegen läuft der Zug der „Zweiten“. In der Vierer-Mannschaft fällt der Bahnrekord.

Mit dem KSC 56 Pirmasens kam am Wochenende der Tabellennachbar in der Verbandsliga ins Sportzentrum der TSG Haßloch. „Um den Anschluss an die Tabellenmitte nicht zu verlieren, war ein Sieg für beide Pflicht“, hebt Nied die Bedeutung der Partie hervor. „Bereits die Spieleröffnung zeigte: Heute wird es keinen klaren Favoriten geben.“

Der Haßlocher Gerhard Bernatz konnte mit 567 Kegeln gegen seinen Gegner zwar nicht punkten, aber dessen Vorsprung begrenzen. Marcus Diecker zeigte sich dagegen von seiner besten Seite und zauberte laut Nied 646 Kegel auf die Bahn. 1:1 Mannschaftspunkte und 57 Kegel Vorsprung waren zunächst ein gute Ausgangslage der Haßlocher.

TSG findet nicht ins Spiel

„Aber dann gab es einen ziemlich gebrauchten Tag für die beiden Starter in der Mitte“, so TSG-Abteilungsleiter Hans-Jürgen Armbrust. Bei Karl-Heinz Nied (538 Kegel/0 Mannschaftspunkte) kam der „Motor“ nie so richtig ins Laufen. Und Ralf Litzel kam nie so richtig aus den Startlöchern. Für Litzel kam dann nach 60 Wurf Wolfgang Gast, der mit einer sehr guten Leistung noch den Mannschaftspunkt retten konnte. Zusammen erreichten sie noch 563 Kegel. Zwischenstand: 2:2 Mannschaftspunkte und sechs Kegel auf der Habenseite. Aber auch für das Schlussduo begann es zunächst schwierig. Denn während die Gegner überzeugten, hatten die Haßlocher große Probleme, ins Spiel zu finden. Dieser Rückstand war dann für Hans-Jürgen Armbrust (539/0) und Marcel Scheurer (545/1) nicht mehr aufzuholen. Mit dem Endergebnis von 3398:3427 Kegeln unterlag die TSG Haßloch den Pirmasensern. „Wir haben zwar zu Hause ein recht konstantes Ergebnis um 3400 Kegel, aber das reicht in dieser Liga eben nicht aus, um auch zu gewinnen“, stellte Armbrust fest.

Ungeschlagen an Tabellenspitze

Bei der TSG II ist aktuell das Gegenteil zu verspüren: Selbst wenn die Mannschaftsleistung beim Tabellenletzten KV Grünstadt III in der 3. Rheinland-Pfalz-Liga nicht ganz überzeugend war, so reichte es dennoch für einen deutlichen 6:2-Sieg mit 3113:2965 Kegeln. Verantwortlich für dieses Ergebnis zeigten sich Wolfgang Gast (507/0), Umberto Pompilio (519/1), Hans-Peter Grohe (499/0), Hans-Jürgen Armbrust (499/1), Marcel Scheurer (536/1) und Jutta Uhrich (553/1). Damit bleibt die TSG in der 3. Rheinland-Pfalz-Liga weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

In der Vierer-Klasse erreichte TSG III bei KV Fortuna Brücken II ein Unentschieden. Nicole Frisch (437/0), Peter Wingerter (484/1), Gabi Kleinod (462/0) und Sara Steidel (494/0) erreichten ein Endergebnis von 1877:1867 Kegeln mit 3:3 Mannschaftspunkten. Mit einem neuen Bahnrekord bei 4 x 200 Wurf in der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) präsentierte sich die Vertreter aus dem Großdorf auf der heimischen Bahnanlage. Der Gast aus Worms hatte zu keinem Zeitpunkt eine Chance, denn Gerhard Bernatz (984), Eddy Philipp (915), Marcus Diecker (1016) und Saskia Uhrich/Marcel Scheurer (922 zusammen) zauberten 3837 Kegel auf die Anzeigetafel.