In Sachen Parken soll sich für Gäste und Einheimische in Forst demnächst so einiges ändern. Dabei geht es auch um Parkgebühren, aber nicht nur.

So wie in Forst derzeit geparkt wird, kann es an vielen Stellen nicht bleiben, darüber ist sich der Gemeinderat einig. Durch neue Regelungen soll erreicht werden, dass die Einheimischen entlastet und die Touristen gezielt auf bewirtschaftete Flächen gelenkt werden. Die Krux dabei ist: Einzelne Maßnahmen können leicht auch unerwünschte Nebeneffekte haben. Wenn beispielsweise an einer Stelle Parkgebühren eingeführt werden, tendieren Autofahrer dazu, auszuweichen und an anderer Stelle auf die Suche nach einem kostenlosen Platz zu gehen. Genau das soll aber vermieden werden. Dem Forster Gemeinderat war deshalb von Anfang an klar, dass er das Thema umfassend in den Blick nehmen muss.

Auf den Weg gemacht hat sich das Gremium im Herbst vergangenen Jahres. Damals sind verschiedene Vorschläge im Rat vorgestellt worden, etliche Punkte sollten von der Verwaltung überprüft werden. Jetzt stehen die nächsten Schritte an. In der jüngsten Sitzung hat Ortsbürgermeister Thomas Keller (Grüne) den aktuellen Stand des Parkkonzepts vorgestellt und angekündigt, dass ein Großteil des Konzepts vor einem endgültigen Beschluss in einer Bürgerversammlung Mitte Juni besprochen werden soll.

Parkboxen in der Straße Im Stift

Insgesamt teilte er die geplanten Maßnahmen in drei „Pakete“ ein: Die, die sofort umgesetzt werden sollen, die, die mit den Bürgern besprochen werden sollen, und schließlich die, zu denen der Gemeinderat zwar Ideen, aber noch keine festen Lösungsvorschläge hat. Das erste „Paket“ betrifft die Straße Im Stift sowie die südliche Weinstraße (vom Ortseingang bis zur Gabelung alte Weinstraße/Im Stift). Die Straße Im Stift soll saniert werden, dafür gibt es auch schon Pläne. Diese umfassen auch die Einzeichnung von Parkplätzen, die bisher nicht vorhanden ist. Die Sanierung der Straße ist zwar zuletzt zurückgestellt worden, die Parkboxen sollen aber dennoch schon jetzt umgesetzt werden – sowohl in der Straße Im Stift als auch in der südlichen Weinstraße. Derzeit werde teilweise auf beiden Seiten der Straße geparkt, so dass diese stark verengt werde, sagte Keller. Mangels einer Regelung könne das Ordnungsamt jedoch nicht dagegen vorgehen.

Zum zweiten „Paket“ gehören unter anderem der Parkplatz an der Trabergerhalle, die beiden am nördlichen Ortsausgang und am Friedhof sowie die alte Weinstraße. An der Trabergerhalle ist die Einführung von Parkgebühren geplant, sowohl direkt an der Halle als auch auf der gegenüberliegenden Seite. Denkbar sei, bei der Höhe der Gebühren zu differenzieren, und die Plätze direkt bei der Halle im Hinblick auf den Sportbetrieb für die ersten drei Stunden kostenfrei zu halten, erklärte Keller im Nachgang der Sitzung. Die Plätze auf der gegenüberliegenden Seite würden dagegen als Parkfläche für Gäste angesehen, die von hier aus nur einen kurzen Weg zur alten Weinstraße haben, und sollen von der ersten Minute an kostenpflichtig sein.

Anwohnerparken in der alten Weinstraße

Der Parkplatz am nördlichen Ortseingang soll den Plänen zufolge dagegen ein Anwohner-Parkplatz werden, ebenso die Parkmöglichkeiten in der alten Weinstraße. Auf gekennzeichneten Flächen gelte dann ein eingeschränktes Halteverbot, erläuterte der Ortsbürgermeister. Fremde dürfen dort eine Stunde lang parken, so dass sie die Parkplätze nutzen können, um beispielsweise in Geschäften oder Weingütern einzukaufen. Für Anwohner mit einem Ausweis hingegen sollen die Plätze ohne Einschränkung nutzbar sein.

Die Parkfläche am Friedhof hingegen liege im Außenbereich und sei somit derzeit nicht für allgemeines Parken vorgesehen, erläuterte Keller weiter. Friedhofsbesucher sollten weiterhin die Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug dort abzustellen, allerdings begrenzt auf zwei Stunden. Mittelfristig sei zu überlegen, den Bereich umzuwidmen und dort einen größeren, eventuell kostenpflichtigen Parkplatz anzulegen, sagte Keller und fügte hinzu: „Das ist aber der Blick auf übermorgen.“

Ebenfalls zum zweiten „Paket“ der Neuregelungen und damit Gegenstand der geplanten Bürgerversammlung ist der Bereich Deidesheimer Weg/Niederkirchener Straße. Hier sollen zur Sicherstellung der nötigen Durchfahrtsbreite Parkplätze eingezeichnet werden, der Planung zufolge insgesamt 18. Außerdem soll im Wohngebiet Im Schnepfenflug (Silvanerweg bis Portugieserweg) die Beschilderung der mehrreihigen Parkplätze ergänzt werden mit einem Hinweis „Nur Pkw“. Damit soll das Abstellen von Wohnmobilen und ähnlich großen Fahrzeugen verhindert werden.

Schwierige Lage in der Otto-Stang-Straße

Am „kniffligsten“ sei die Situation in der Otto-Stang-Straße, sagte Keller. Die Straße sei schmal, die Gehwege ebenfalls. Hier solle geprüft werden, wie möglichst viele Parkplätze geschaffen werden können, ohne dass gegen die Sicherheitsvorschriften verstoßen wird.

Am Waldparkplatz will die Gemeinde gegen die Nutzung der Fläche als Übernachtungsstellplatz vorgehen. Dazu sollen Schilder aufgestellt werden, mit denen entweder die Nutzung auf Pkw beschränkt wird oder die zeitliche Dauer auf drei bis vier Stunden. Darüber hinaus sollen Schilder verhindern, dass die Feldwege zum „Ausweichquartier“ werden.

„Wichtig war uns, den gesamten Ort in den Blick zu nehmen und Wechselwirkungen zu überprüfen“, fasste Keller zusammen. Die Parkgebühren sollen moderat ausfallen, gedacht ist an ein Tagesticket für drei Euro – so viel kostet es auch in Deidesheim. Den Plänen zufolge soll bargeldlos am Automaten oder über eine App bezahlt werden. Die Annahme von Münzen ist nicht vorgesehen. „Dadurch wäre wieder Schutz vor Vandalismus nötig, was die Sache verteuern würde“, erklärte Keller.