Diana Baert heißt die neue Direktorin des GDA-Wohnstifts in Neustadt. Laut GDA-Zentrale in Hannover übernahm sie am Sonntag den Staffelstab von Klaus Wimbert und damit auch ihre erste Stelle bei der GDA. Sie ist 56 Jahre alt, Mutter eines erwachsenen Sohns und gelernte Einzelhandelskauffrau. 2011 bildete sie sich dann zur Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen fort. Nach Neustadt bringt sie laut Unternehmen viel Führungserfahrung mit. Sie sei unter anderem Verwaltungsleiterin eines Verbandes in Baden gewesen, Leiterin eines Pflegeheims des Badener Verbands und zuletzt für drei Jahre im „Haus der Generationen“ „Remeyerhof“ der Arbeiterwohlfahrt in Worms als Leiterin tätig gewesen. Wie Anfang des Jahres angekündigt, ist Baerts Vorgänger Klaus Wimbert in den Ruhestand getreten. Seine Verdienste würdigte GDA-Geschäftsführer Holger Horrmann bei der Verabschiedung. Wimbert war insgesamt 26 Jahre für die GDA und davon drei Mal als Direktor des Wohnstifts tätig: zuerst von 2003 bis 2011, dann im Jahr 2018 einmal kommissarisch und schließlich seit Mai 2020 bis jetzt.