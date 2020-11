Auch wenn die Gastronomie im „Lockdown light“ flächendeckend geschlossen ist: Seit Montag ist der Restaurantführer Gault&Millaut 2021 im Buchhandel erhältlich und macht Appetit auf jene Zeit, in der hoffentlich bald wieder ein schönes Essen außerhalb der eigenen vier Wände möglich ist. In der Stadt Neustadt und im Kreis Bad Dürkheim haben es zwei Restaurants an die Spitze geschafft: Der „Schwarze Hahn“ im Deidesheimer Hof mit Küchenchef Stefan Neugebauer wurde mit 17 von 20 möglichen Punkten bewertet, das „Urgestein“ in Neustadt mit Küchenchefin Hedi Rink wie im Vorjahr mit 16.