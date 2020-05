Von Streitigkeiten zwischen einem Gaststättenbetreiber am Neustadter Marktplatz und einer Gruppe junger Erwachsener berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Verfall am Freitag gegen 22.15 Uhr. Im Verlauf des Streits habe einer aus der Gruppe dem Wirt in den Unterleib getreten und ihn leicht verletzt. Im Anschluss seien die jungen Leute geflüchtet. Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei nach ihren Angaben aber ermitteln. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden: Telefon 06321/854-0 oder E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.