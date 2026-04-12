Zweimal 45 Minuten allein in einem Stück zu spielen ist für jeden Schauspieler eine Herausforderung.

Eine Herausforderung, die noch größer wird, wenn der Text umfangreich und nicht in der Muttersprache des Schauspielers ist. Ammar Alsaied hat bei der Aufführung des Solostücks „Was ist ein Vogel? (Frohes Erwachen)“ am Samstagabend im Theater in der Kurve diese Herausforderung beeindruckend bewältigt. Was noch bemerkenswerter ist, wenn man weiß, dass der Syrer erst seit einigen Jahren als Schauspieler auftritt, früher war er Friseur.

Ammar Alsaied ist nicht nur der einzige Akteur in „Was ist ein Vogel?“, er hat das Stück, zusammen mit Jürgen Hellmann, dem Leiter des in Frankenthal ansässigen Theaters Alte Werkstatt, auch geschrieben. Hellmann hat das Stück inszeniert und war bei der Aufführung am Samstag auch für die Technik zuständig.

Düster und tragisch

Die Technik, genauer die Beleuchtung, war einer der ganz wenigen Aspekte, die bei der Aufführung im Theater in der Kurve nicht ganz überzeugte. Häufig war es auf der Bühne sehr dunkel, was wohl das Düstere und Tragische einiger Szenen betonen sollte. Was durchaus seine Wirkung hatte, doch war es teils zu dunkel, so dass einzelne Facetten der Darstellung im wahrsten Sinn des Wortes etwas im Dunkeln blieben.

Die Handlung von „Was ist ein Vogel?“ bewegt sich auf mehreren Ebenen. Eigentlich erzählt der junge Syrer Udai, der von Alsaied gespielt wird, eine Geschichte. Es ist seine Geschichte, die er nicht nur erzählt, sondern auch darstellt. Alsaied ist nicht nur Erzähler, er verkörpert auch einen Teil der Personen, die in der Geschichte eine Rolle spielen, bleibt dabei aber gleichzeitig Udai. Dass dies für den Zuschauer nicht verwirrend wird, ist der überzeugenden Darstellung des Schauspielers zu verdanken.

Autobiografische Elemente

Wobei es eigentlich keine Darstellung ist, vielmehr wechselt Alsaied mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit und Unbekümmertheit und mit ganz natürlichen Bewegungen und Gesten zwischen den Ebenen und Personen. Das alles wirkt so natürlich, dass man immer wieder überlegt, ob Alsaied seine eigene Geschichte erzählt. Das tut er nicht, er erzählt die fiktive Geschichte eines fiktiven Udai, die aber auf dem realen Leben in Syrien basiert und auch ein paar autobiografische Elemente aus dem Leben des Schauspielers enthält.

Udai erzählt die Geschichte bei einem Treffen mit ehemaligen Mitgefangenen auf einem Platz vor dem Gefängnis Saidnaya. Es ist dies ein berüchtigtes Gefängnis, in dem der frühere Präsident Hafiz al-Assad und später sein Sohn und Nachfolger Baschar al-Assad vor allem Gegner des Regimes unter grausamen Bedingungen einsperrten. Doch schon bald vergisst man, dass Udai die Geschichte seinen ehemaligen Leidensgenossen erzählt und man wird zum Beobachter der Lebensgeschichte eines fremden Menschen.

Fußball auf dem Dach

Udai erzählt von seinem Leben als Jugendlicher in einem Dorf, wo er mit seinem Bruder Malik, dem Nachbarjungen Hakim und anderen Jungs Fußball gespielt hat. Immer auf den Dächern der Häuser, wenn sie mal auf dem Boden spielen mussten, dann war das eine Degradierung. Er erzählt von dem strengen Vater und dem strengen Direktor der Schule, die mit dem Stock zuschlugen. Und er erzählt, wie er einmal beim Fußball spielen vom Dach gefallen ist und der Vater von Hakim ihn gerettet hat.

Dieser Vater von Hakim wird später noch einmal den vom Dach gefallenen Udai aufsammeln, aber nicht mehr in dem Dorf, sondern in Damaskus. Dort ist Udai bei einer Demonstration gegen Assad in jugendlichem Überschwang auf ein Dach gestiegen, hat die Menge aufgepeitscht und hat sich als „Anführer einer neuen Galaxie“ gefühlt. Dieses Mal bringt ihn der Vater von Hakim in das Gefängnis. Ammar Alsaied spricht als Udai, der auf dem Dach steht und seinen Protest laut hinausschreit, überwiegend syrisch. Dadurch wirkt diese Szene umso authentischer.

Sparsames Bühnenbild

In syrischer Sprache sind auch die Lieder, die Udai singt. Und Alsaied kann auch singen. Die Musik kommt aus der Konserve und auch einige der Lieder werden eingespielt. Neben den darstellerischen Fähigkeiten von Ammar Alsaied beeindruckt aber seine Fähigkeit perfekt deutsch zu sprechen am meisten. Nur ganz selten ist ein leichter Akzent zu hören. Viele Pfälzer sprechen weitaus schlechter deutsch.

Drei große Stangen sind das Symbol auf der Bühne für das Gefängnis. Auch sonst sind Bühnenbild und Requisiten eher sparsam, aber sehr wirkungsvoll. Zwischen den einzelnen Szenen baut Alsaied die Ausstattung um, was teils in das Geschehen einbezogen wird.

Das Theater in der Kurve war nur etwa zur Hälfte besetzt. Das war bedauerlich für die, die nicht gekommen waren, denn ihnen ist ein sehenswerter Theaterabend entgangen. Die, die da waren, haben am Ende lange und intensiv Beifall geklatscht.