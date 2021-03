Seit Montag darf man wieder einen Kaffee im Freien trinken – vorausgesetzt, man ist negativ auf Covid-19 getestet. Mancher Gastronom hat die Chance ergriffen und sofort geöffnet. Andere sind skeptisch.

„Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Franziska Glaser: Sie hat das Kaffee Bohne in der Kellereistraße zum Jahreswechsel übernommen und sozusagen in den Lockdown hinein geöffnet. Jetzt nutze sie die Chance, wenigstens einige Gäste zu bewirten – wissend, dass sie am Ende des Tages ein Verlustgeschäft machen wird. „Neustadt will ja Modellstadt werden, da ist der einzige Weg, wenn möglichst viele mitmachen – selbst wenn es nur für eine Woche ist“, ist sie überzeugt. Manche Gäste seien eigens zunächst in den Klemmhof zum Corona-Test gegangen, um danach eine Tasse Kaffee zu trinken. „Ob es den Leuten das jeden Tag Wert ist, steht in den Sternen – schließlich verliert man dafür eine halbe Stunde Lebenszeit“, ist Glaser ein wenig skeptisch. Sie habe an einem Lehrgang teilgenommen, um ihre Mitarbeiter testen zu können. Auch noch die Gäste zu testen, das könne sie aber nicht leisten: „Da ist der Aufwand doch zu groß, und wir haben den Klemmhof ja um die Ecke“, sagt Glaser.

Wichtig: ein guter Sommer

Sie hoffe nun auf einen guten Sommer, denn „wenn der jetzt auch noch flachfällt, ist Schluss“. Dann ginge die Vielfalt verloren, die den Reiz der Innenstadt ausmache.

Geöffnet hat auch das Forsthaus Benjental, allerdings mit einer eher schleppenden Resonanz, wie Anke Riesenberger, Ehefrau des Pächters, berichtet: „Es ist trotzdem besser, als gar nichts zu tun“, sagt sie. Die Gäste, die sie bislang im Freien bewirtet habe, seien sehr vernünftig mit einem tagesaktuellen Test gekommen und hätten es trotz der kühlen Temperaturen genossen, endlich mal wieder bewirtet zu werden. „Jetzt ist unsere Hoffnung, dass wir nicht bald wieder dichtmachen müssen, und wir wenigstens ein wenig Geld verdienen können.“

Gäste müssten warten

Uwe Boos, Wirt des Bürgerstübels in Mußbach, will zunächst beim To- Go-Geschäft bleiben und seine Terrasse geschlossen lassen. „Die Gäste zu testen, kann ich nicht leisten, außerdem müssten sie dann eine Viertelstunde in der Kälte warten.“ Zudem müsse er bei einem positiven Testergebnis „die komplette Maschinerie mit Ordnungs- und Gesundheitsamt in Gang setzen, statt Essen zu kochen“. Er wolle abwarten, wie sich die Situation entwickelt und eventuell nach Ostern wieder öffnen – vorausgesetzt die Zahlen lassen es zu.

„Ein Café in der Innenstadt mit dem Klemmhof um die Ecke, da ist es sinnvoll, aber ich glaube nicht, dass unsere Gäste den Aufwand betreiben, um einmal essen zu gehen“, sagt Uwe Weik von der gleichnamigen Vinothek in Mußbach. Er habe an einer Schulung teilgenommen und dürfte theoretisch testen, wolle aber zunächst bei seinem To-Go-Angebot bleiben. „Ich müsste jedes Mal Schutzkleidung anlegen“, nennt er nur eines von vielen Problemen. Ob die Tests dauerhaft kostenlos zur Verfügung stünden, sei fraglich – und wie er sein Angebot kalkulieren müsse, wenn er die Tests selbst bezahlen müsste, offen. Und schließlich: „Welcher Gast betreibt einen derartigen Aufwand, um einmal essen zu gehen?“ Eine Bewirtung mit Impfpass sei theoretisch eine Lösung, aber nicht praktikabel: „Dann geht wieder die Diskussion um die Impfpflicht durch die Hintertür los – und die möchte ich mir ersparen.“