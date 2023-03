Auf funkelndes Kerzenlicht folgt jetzt ein Meer aus Blumen, Gastronomen läuten den Frühling ein: Nach dem ersten „Forster Lichterglanz“ im November folgt die nächste Veranstaltung der Gastronomiebetriebe in Forst.

Diesmal setzen die Gastronomen auf die positive, energiegeladene Kraft der Blumen, die diese besonders im Frühjahr ausstrahlen. Diese Energie wollen die Betriebe in die Gaststuben holen. Blumig dekorierte Räume erwarten am Donnerstag, 23. März, die Gäste. Die Umsetzung ist so individuell und unterschiedlich wie die Betriebe selbst: Jeder nach seinem Gusto, aber mit einer gemeinsamen Botschaft. „Wir sind stolz auf unser Angebot hier am Ort, das wollen wir durch diese gemeinsamen Events weiter stärken“, sagt die Initiatorin Nana Forell. „Wir machen das nicht nur für uns und unsere Gäste wir machen das auch für Forst und unsere Region.“

Die beteiligten Betriebe – das Gutsausschank Spindler, die Weinbar 44, die Winzerei, das Restaurant Ungeheuer, die Weinstuben Acham-Magin, Karthäuserhof und Schockelgaul – wünschen sich, dass ihre Gäste an diesem Abend die Kraft der blühenden Restaurants und die damit verbundene Vorfreude auf Sonne und Heiterkeit in vollen Zügen genießen und auch ein Stück dieser Energie mit nach Hause nehmen können.

Tipp: Spaziergang durch Weinberge

Für Besucher empfiehlt sich, in den Nachbarorten zu parken und durch die blühenden Weinberge nach Forst zu spazieren oder zu radeln. Wer ganz auf das Auto verzichten mag, kann seit Anfang dieses Jahres Forst stündlich mit der Buslinie 512 erreichen. Zurück geht es Richtung Neustadt und Bad Dürkheim bis 21.30 Uhr, ab 23 Uhr auf telefonische Vorbestellung via Ruftaxi.