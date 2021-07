Supermarktkasse statt Theke: Die Hotels und Gaststätten in Neustadt verzeichnen eine Abwanderung von Fachkräften. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten haben 2020 rund 200 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe in der Stadt den Rücken gekehrt – das sei jeder sechste Beschäftigte der Branche.

Die Gewerkschaft (NGG) beruft sich auf Zahlen der Arbeitsagentur. Demnach habe das Hotel- und Gaststättengewerbe in Neustadt zum Jahreswechsel 856 Menschen beschäftigt. Genau ein Jahr zuvor – vor Corona – waren es noch 1030. Damit haben laut NGG innerhalb von zwölf Monaten 17 Prozent der Beschäftigten die Branche verlassen. „Angesichts weiterer Lockdowns bis in den Mai hinein dürfte sich der Personal-Schwund bis heute nochmals zugespitzt haben“, befürchtet Holger Winkow, Geschäftsführer der NGG-Region Pfalz. Ausgerechnet jetzt, während der Lockerungen in der Sommersaison „fehlt einem Großteil der Betriebe schlicht das Personal, um die Gäste bewirten zu können“, so Winkow.

Kurzarbeit ein Grund

Für die Lage macht der Gewerkschafter insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit verantwortlich. Beschäftigte in Gastronomie und Hotel-Gewerbe arbeiteten sowieso meist zu geringen Löhnen. „Schon vor Corona stand das Gastgewerbe nicht gerade für rosige Arbeitsbedingungen. Unbezahlte Überstunden, ein rauer Umgangston und eine hohe Abbruchquote unter Azubis sind nur einige strukturelle Probleme. Die Unternehmen haben es über Jahre versäumt, die Arbeit attraktiver zu machen. Das rächt sich jetzt“, kritisiert Winkow.

Er verweist auf Finanzhilfen des Staates für angeschlagene Betriebe. Und Gastronomen, die das Mittagessen so günstig anböten, dass sie davon das Personal nicht mehr bezahlen könnten, machten ohnehin grundsätzlich etwas falsch. Viele Gäste seien durchaus bereit, ein paar Cent mehr für die Tasse Kaffee zu bezahlen.