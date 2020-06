Kurz nach 16.30 Uhr am Sonntag haben Anwohner der Hans-Geiger-Straße einen Gasgeruch gemeldet, der laut Medienteam der Feuerwehr an einer Baustelle auftrat. Die Feuerwehr sperrte das Areal ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Experten des Gefahrstoffzugs konnten an einer Leitung in der bereits geöffneten Baugrube eine leichte Gaskonzentration messen. Die ebenfalls alarmierten Mitarbeiter des Energieversorgers reinigten die poröse Leitung, umwickelten sie mit einer speziellen Binde und überprüften das Leck mit einem Gasleckspray. Bis die Leitung dicht war und kein Gas mehr ausströmte, blieb die Feuerwehr vor Ort. Danach übernahm der Energieversorger die Einsatzstelle in eigner Regie. Ausgerückt war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zusammen mit einer Funkstreife der Polizei und dem Rettungsdienst.