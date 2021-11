Auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes „Am Zwerchgraben“ sind in der Nacht auf Freitag drei Gasflaschen aus einer Lagerstätte gestohlen und in unmittelbarer Nähe abgestellt worden. Laut Polizei sind die Täter eventuell bei der Tat gestört worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon: 06324-9330, E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.