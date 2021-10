Ein 86-jähriger Autofahrer aus Neustadt wollte am Samstag gegen 10.30 Uhr aus der Robert-Stolz-Straße nach rechts in die Mußbacher Landstraße einbiegen. Beim Losfahren an der Ampel verwechselte er nach Angaben der Polizei aber das Gas- mit dem Bremspedal, fuhr geradeaus über die Kreuzung und stieß frontal auf die gegenüberliegende Hausfassade einer Pizzeria. Die 78-jährige Beifahrerin erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Eine Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte, habe der Senior knapp verfehlt. Der Wagen wurde abgeschleppt, die Fahrbahn musste für eine halbe Stunde halbseitig gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren zwei Polizeistreifen, ein Rettungswagen sowie die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug.