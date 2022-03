Endspurt bei der Bewerbung um die Landesgartenschau 2027: Am Montag werden sich alle sechs Kandidaten mit ihren Konzepten und Ideen im Mainzer Wirtschaftsministerium präsentieren. Mit dabei sind dann auch Oberbürgermeister Marc Weigel, Beigeordneter Bernhard Adams und Martina Annawald (Stellvertretende Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Bauwesen). Sie werden dem Bewertungsbeirat der Landesgartenschau in einer kurzen Präsentation aufzeigen, welches Konzept die Stadt Neustadt entwickelt hat. Die Bewerbungen mussten im Oktober 2021 eingereicht werden. Im November hatte der Bewertungsbeirat unter der Leitung von Staatssekretär Andy Becht alle sechs Bewerberkommunen besucht – außer Neustadt sind noch Speyer, Mainz, Bitburg, Bendorf und die Region Mittelmosel im Rennen. Eigentlich sollte die Landesgartenschau 2026 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch erschwerten Vorbereitungen wurde sie aber auf 2027 verschoben. Ende März will die Landesregierung entscheiden, wer Ausrichter der Landesgartenschau wird.

