Simone Rothermel, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neustadt, und die Moderatorin Viola Dorka wollen am Mittwoch, 14. Juli, Frauen zu Wort kommen lassen, die sich bundespolitisch engagieren. Anlass ist die Bundestagswahl im September. An der Gesprächsrunde ab 19.30 Uhr im Park der Villa Böhm nehmen Isabel Mackensen-Geis, SPD, Mishbah Khan, Grüne, und Lena Hirschinger, CDU, teil. Der Eintritt ist frei, Anmeldung bis 11. Juli mit Name, Adresse und Rufnummer per E-Mail an simone.rothermel@neustadt.eu.