Zum ersten Mal in der 21-jährigen Geschichte der Obst- und Gartenbaufreunde Lachen-Speyerdorfs gibt es einen neuen Vereinschef, denn der langjährige Vorsitzende Gerhard Freytag hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Die Mitglieder haben dem bisherigen zweiten Vorsitzenden Christian Rogsch (40) das Vertrauen ausgesprochen und ihn zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Gerhard Freytag, der den Verein damals mitgründete, ist zum zweiten Vorsitzenden gewählt worden und will Christian Rogsch weiterhin unterstützen. „Aber nach 21 Jahren war einfach mal Zeit für einen Wechsel, um den Verein in jüngere Hände zu geben“, so Freytag. Kassenwart bleibt Karl-Heinz Stehle, Schriftführerin Irmela Scherrer. Zum erweiterten Vorstand gehören Horst und Martina Schäfer sowie Hannelore Freytag. Erich Schreiner und Dagmar Rasch sind Kassenprüfer. Der Verein hat rund 330 Mitglieder. „Wir hoffen, dass wir den Mitgliedern nächstes Jahr endlich wieder etwas anbieten können, wenn die Situation dies hoffentlich wieder zulässt“, sagte Freytag.