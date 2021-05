Die Umweltabteilung der Stadt Neustadt warnt die Bürger davor, Gartenabfall und Grünschnitt einfach im Wald zu entsorgen. Man könne damit auch Wildschweine in Wohngebiete locken, so Abteilungsleiter Thomas Baldermann.

Vor wenigen Tagen ist in der Nähe der Klausentalhütte ein Fall von illegal deponierten Gartenabfällen entdeckt worden, berichtet Baldermann. Er betont, dass die Verursacher mit hohen Geldstrafen rechnen müssen, wenn sie erwischt werden. Daher appelliert er eindringlich an die Bürger, die regulären Entsorgungsmöglichkeiten zu nutzen. Möglich ist die Entsorgung etwa beim Wertstoffhof, der werktags von 8.30 bis 11.45 und 13.30 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet ist.

Baldermann weist zudem auf Probleme hin, die illegale entsorgte Gartenabfälle im Wald verursachen können. So lebten in den Abfällen viele Insekten, was wiederum Wildschweine anlocke. Das könne dann für die Verursacher unangenehm werden, wenn sie etwa am Waldrand wohnen und dort die Gartenabfälle ablegen. „Dann wundern sich die Bürger, wenn in den Gärten Wildschweine auftauchen.“

Ein weiteres Problem sei, dass Gartenabfälle in einen Bach rutschen und Stauungen verursachen können. Zudem verrotten laut Baldermann gewisse Rückschnitte nur sehr langsam, was sich auf die Umgebungen der Ablagerungen negativ auswirke. Und noch ein Problem gebe es: „Es sieht schnell nach Abfall aus. Dann werden andere ermuntert, dort auch was abzuladen.“