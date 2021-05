Viele Neustadter Gartenbesitzer haben eine grüne Tonne. Auch sie ist eine gute Möglichkeit, Grünschnitt zu entsorgen. Darauf weist der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) hin.

Hintergrund ist, dass Grünabfall immer öfter illegal in der freien Natur entsorgt wird. Das aber schadet der Umwelt, wie Thomas Baldermann, Leiter der städtischen Umweltabteilung, diese Woche erläutert hatte. Als Alternativen nannte er die braune Biotonne oder eben das Anliefern von Grünschnitt auf dem Wertstoffhof in der Nachtweide.

Doch gibt es natürlich auch die Option, freiwillig und gebührenpflichtig auf eine Grüntonne zu setzen. Laut ESN ist sie in den Größen 120 und 240 Liter für fünf beziehungsweise sechs Euro im Monat zu haben. Sie wird von März bis November alle zwei Wochen geleert. Beantragt werden kann sie per E-Mail an abgaben@esn-nw.de.

Die Öffnungszeiten

Wer auf dem Neustadter Wertstoffhof Grünabfall abgeben will, muss keinen Termin vereinbaren. Möglich ist das montags bis freitags von 8.30 bis 11.45 und von 13 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Die allgemeinen Corona-Hygieneregeln müssen aber eingehalten werden, vor allem ein Abstand von zwei Metern zu anderen Kunden.