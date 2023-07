Saumagen geht einfach immer. Das merken auch jene Menschen, bei denen Neustadt zu Gast ist, wie zuletzt beim Neustadter Weinfest in Wernigerode. Da gab es nicht nur Edles aus der Flasche, sondern auch das Pfälzer Traditionsgericht war zu haben. Wie aber kocht man überhaupt einen Saumagen? Das hat Inge Löchel, frühere Inhaberin der „Herberge“, Neustadts ältester Weinstube, am Freitag auf der Hohe Loog gelehrt. Zwölf Teilnehmer an einem Kurs des Pfälzerwald-Vereins Hambach hatten viel Spaß – und am Ende allen Grund, stolz zu sein. Was genau da vor sich ging, lesen Sie hier.