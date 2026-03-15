Ab dem neuen Schuljahr startet die Ganztagsbetreuung für Erstklässer. Die Verbandsgemeinde Lambrecht setzt dabei beim Mittagessen auf die am wenig aufwendigste Lösung.

Ab dem kommenden Schuljahr sind Schulträger verpflichtet, für ABC-Schützen eine Ganztagsbetreuung anzubieten. In den drei folgenden Schuljahren muss dann jeweils für eine weitere Klassenstufe die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung vorhanden sein. Wie sieht es mit dem Mittagessen der Kinder aus? Damit hat sich jetzt der Schulträgerausschuss des Verbandsgemeinderats Lambrecht beschäftigt.

„Wir sind nicht verpflichtet, für ein Mittagessen zu sorgen“, betonte Sybille Höchel (CDU), für Schulen zuständige Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde. Doch wolle man ab dem kommenden Schuljahr für alle Grundschüler ein warmes Mittagessen anbieten. Höchel betonte, dass die Eltern nicht verpflichtet sind, das Angebot anzunehmen.

Auf Einbau von Küchen verzichten

Nadine Hess, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste der Verbandsgemeindeverwaltung, informierte, die Verwaltung habe entschieden, dass das Essen nicht direkt in den Schulen gekocht werden soll. Dazu müssten in jeder Schule eine Küche eingerichtet und Hauswirtschaftskräfte eingestellt werden, das wäre teuer und mit viel Aufwand verbunden.

Stattdessen solle das Essen von einem Caterer angeliefert werden. Hier gebe es mehrere Varianten. Bei der Variante Cook & Freeze werde das Essen beim Caterer gekocht und schockgefrostet, in der Schule erhitzt. Bei der Variante Cook & Chill werde das vorgekochte Essen gekühlt und in den Schulen erwärmt. In beiden Fällen würden Hauswirtschaftskräfte benötigt. Die Verwaltung habe sich für die Variante Cook & Hold entschieden, weil damit der geringste Aufwand verbunden sei, und man keine Hauswirtschaftskräfte benötige. Bei dieser Variante werde das Essen beim Caterer gekocht und bis zu drei Stunden warm gehalten.

Essen für vier bis fünf Euro

Nach Angaben von Höchel sollen die Betreuungskräfte das Essen an die Kinder ausgeben. Diese hätten bereits jetzt Schulungen zum Thema Hygiene absolviert, sagte Alexander Held, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste. Wie Hess sagte, ist die Verwaltung derzeit dabei, Angebote von Caterern einzuholen. Höchel informierte, dass ein Mittagessen zwischen vier und fünf Euro kosten wird. Für Kinder aus finanzschwachen Familien werde das Essen durch das Bundesprogramm Bildung und Teilhabe bezahlt, so Höchel auf eine entsprechende Frage von Dirk Hedtke (BSW).