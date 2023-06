Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andrea Esswein, Eyal Pinkas, Katja von Puttkamer: drei Künstler, drei Techniken und somit ein ganz unterschiedlicher Blick auf die Welt. Und doch verbindet sie die Frage, wie ein Bild zustande kommt. Diesem spannenden Prozess will die Galeristin Ingrid Bürgy-de Ruijter in der kommenden Saisonausstellung nachgehen und lädt zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag in ihr Schaulager in Winzingen.

„Schön, dass sie sich als Gruppe beworben haben“, erzählt Ingrid Bürgy-de Ruijter, als sie durch die mit dem Charme alter Industrie wuchernden Räume führt. Die