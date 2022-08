[aktualisiert: 18 Uhr] Wegen eines Verkehrsunfalls musste die A65 am Dienstagnachmittag in Höhe der Abfahrt Deidesheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt werden. Laut Polizei Edenkoben war der 32-jährige Fahrer eines Transporters gegen 14.15 Uhr beim Überholen frontal in den Anhänger eines Absperrfahrzeugs der dortigen Baustelle gefahren. Der Absperrwagen sei zu dem Zeitpunkt nicht besetzt gewesen. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber waren vor Ort.

Der schwer bis leicht verletzte 32-Jährige aus dem Raum Neustadt wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr drückte nach Angaben von Sprecher Bernd Kaiser das Dach mit Hilfe von Hydraulikzylindern nach oben, öffnete die Wand zur Ladefläche und zog den leicht bis schwer verletzten Mann aus dem Transporter. Derweil wurde er vom Notarzt betreut und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Laut Polizei filmten mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer aus ihren Fahrzeugen heraus die Unfallstelle und behinderten dadurch die Rettungsarbeiten. Manche wendeten ihre Fahrzeuge auf der Autobahn und den Zufahrten und fuhren entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Die Polizei Edenkoben kontrollierte einige der Verkehrssünder und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Polizei weist darauf hin, dass solches Verhalten die Arbeit der Rettungskräfte „erheblich behindert und die Sicherheit aller weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet“.