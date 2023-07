Gabriel Eichhorn ist nach schwerer Verletzung wieder zurück im Wettkampf. Der 18-jährige Niederkirchener hat eine erfolgreiche Woche hinter sich und mit seiner Schwester noch ein großes Ziel vor Augen.

Sein Traum lebt weiter. Und Gabriel Eichhorn darf weiterhin auf eine Nominierung für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris hoffen. Der 18-jährige Athlet aus Niederkirchen überraschte am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Turn-Meisterschaften im saarländischen Dillingen und gewann fünf Medaillen. Neben dem Meistertitel in der Altersklasse 17/18 am Reck und an den Ringen gab es für den gebürtigen Kurpfälzer noch jeweils Bronze am Barren, Sprung und im Mehrkampf. Und das vor den Augen der Europameisterin am Stufenbarren, seiner Schwester Elisabeth Seitz. Sie nahm ihn auch nach seinen brillanten Auftritten in ihren Arm.

Bruder als Glücksbringer

Seitz sieht ihren Bruder als einen besonderen Glücksbringer. „Mein größter Fan“, der sie als kleiner Junge immer wieder in der Mixed Zone herzte. Das war auch diesmal der Fall. Es war auch eine außergewöhnliche Leistung des jungen Mannes, der mitten in der Vorbereitung auf seine Prüfungen zum Abitur steht. Damit war nicht zu rechnen, denn aufgrund einer Fußverletzung und einer erfolgten Operation hat er immer noch eine Schraube im Fuß. Diese stört ihn keinesfalls. Denn er ordnet derzeit auch nach zuletzt wenig Training wegen Abitur und Reha aufgrund des Bruchs am Sprunggelenk im letzten Jahr alles unter. Er will unbedingt mit seiner Schwester, der erfolgreichsten deutschen Turnerin und der 23-fachen Meisterin, gemeinsam bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein.

Deshalb wird er auch nach seinem bestandenen Abitur sich ganz auf die sportliche Karriere konzentrieren und deswegen neben seinem Wohnsitz in Niederkirchen noch eine kleine Wohnung in der Nähe des Olympiastützpunktes in Stuttgart anmieten, um dann die optimalen Bedingungen für seine sportliche Karriere und einer Teilnahme an den Olympischen Spielen zu schaffen. Auch wird er im Herbst zur Sportfördergruppe der Bundeswehr wechseln. „Ja, es ist schon sehr lange einen Traum von mir, mit meiner Schwester zusammen bei Olympia an den Start zu gehen. Dass das nicht einfach wird, das ist mir schon bewusst. Aber wir wollen bei den DM die Großen schon etwas ärgern“, hatte Eichhorn bei den Nachwuchstitelkämpfen angekündigt. Schon heute möchte Eichhorn in Düsseldorf bei den Deutschen Meisterschaften der Männer im Rahmen der Finals seine weitere Chance zur Olympia-Nominierung nutzen.