Noch erhalten Autofahrer, die in der Neustadter Gabelsbergerstraße parken, nur einen Hinweiszettel, bald drohen aber Bußgelder. Denn die Straße ist neuerdings zur Parkverbotszone geworden, nur noch drei Minuten be- und entladen sind damit zulässig. Viele Autofahrer meinen aber offenbar, dass dort kostenloses Parken möglich ist, weil die Halteverbotsschilder mit der Rückseite zur Straße gedreht wurden. Das dort nun geltende Parkverbot wird durch das Schild zu Beginn der Straße etabliert (auf unserem Foto links), was viele aber wohl nicht wahrgenommen haben.

Ein Anwohner berichtet, dass ein Parkverbot sinnvoll sei, weil Lieferfahrzeuge und SUVs durch parkende Autos gezwungen seien, auf den Bürgersteig auszuweichen, was schon zu gefährlichen Situationen für Fußgänger geführt habe. Die Gabelsbergerstraße wird derzeit wegen Teil-Sperrung der Schütt als Ausfahrtstraße aus der Innenstadt genutzt.

Nach Auskunft der Verwaltung werden in den ersten beiden Wochen nach der Neuregelung ausschließlich Hinweiszettel an die Fahrzeuge verteilt. Erst ab der dritten Woche erfolgen gebührenpflichtige Verwarnungen. Die Verkehrszeichen wurden demnach am 22. August aufgestellt. Die Parkverbotszone ist eine dauerhaft angedachte Regelung.