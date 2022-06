Die Umbauarbeiten am Neustadter Güterbahnhof sind abgeschlossen. Neu eingebaut wurden insgesamt neun neue Weichen, sodass auch das Depot des Kuckucksbähnels im Gleisdreieck wieder erreichbar ist. Die Zufahrt von den Hauptgleisen zu dieser Anlage der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahn Geschichte (DGEG) ist auch über den Güterbahnhofsteil des Böbig an die Hauptstrecke angeschlossen. Blockiert waren durch die Bauarbeiten auch die Gleise, die zur Bereitstellung des Güterzuges in Richtung Landau dienen. Die Gleisanlage am Böbig dient darüber hinaus zur Bereitstellung von Gleisen und Bauzügen bei größeren Bauprojekten in der Region wie auch zur „Stabilisierung“ des Betriebsablaufes im Falle von geplanten oder betrieblich überraschend notwendigen Überholungen von Güterzügen auf der Strecke Kaiserslautern – Ludwigshafen.