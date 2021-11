Günther Semmelsberger (73), SPD-Urgestein und langjähriger Beigeordneter der Stadt Lambrecht, hat seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik angekündigt.

Semmelsberger ist seit 32 Jahren Mitglied im Stadtrat, war auch auf Verbandsgemeindeebene und im Aufsichtsrat der Stadtwerke Lambrecht engagiert. Zum Jahresende nun wolle er aufhören, sagte der 73-Jähriger. Und auch Ehefrau Brigitte gebe ihr Mandat im Stadtrat zurück. Semmelsberger stammt ursprünglich aus Elmstein, wohnte zeitweise in Neustadt und zog 1977 nach Lambrecht. In der SPD ist er seit 1969, Beigeordneter der Stadt seit der Kommunalwahl 2014. Brigitte Semmelsberger ist seit 17 Jahren Mitglied im Stadtrat. Über die Frage seiner Nachfolge werde demnächst der Vorstand der Partei beraten, erklärte Semmelsberger am Donnerstag.