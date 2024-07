Im Juli und August können Rheinland-Pfälzer, die Inhaber eines Deutschlandtickets und unter 28 Jahren sind, ohne weitere Kosten auch in der französischen Region Grand Est fahren. Darauf hat der Neustadter Nahverkehrsexperte Werner Schreiner hingewiesen. Das Deutschlandticket gilt dabei auch in Frankreich nicht in Fernverkehrszügen, sondern nur in der Zugkategorie TER (Transport express régional). Außerdem müssen Reisende einen Reisepass oder Personalausweis mit sich führen, wie Schreiner informiert, der Beauftragter der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende Angelegenheiten und der Vorsitzende des Expertenausschusses „Grenzüberschreitender Personenverkehr der Oberrheinkonferenz“ ist. Schreiner war nach eigenen Angaben an der Ausarbeitung des Angebots beteiligt.

Zur französischen Region Grand Est gehören unter anderem das Elsass und Lothringen und Städte wie Straßburg und Reims. Neustadt sei für Reisen dorthin ein idealer Ausgangspunkt, betont Schreiner. Vom Herz der Weinstraße könne man über Saarbrücken nach Metz, Nancy und Reims fahren. Wählt man die Strecke in Richtung Süden, erreicht man über Weissenburg Straßburg und Mulhouse (Mühlhausen). Auf dieser Route liegen auch Colmar und Schlettstadt (Séléstat).

Schreiner bittet die jungen Leute, die das Angebot nutzen, eine Rückmeldung an die Staatskanzlei unter guez@stk.rlp.de zu schicken, „damit wir vielleicht auch etwas evaluieren können, was die Jugendlichen davon halten“.