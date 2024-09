Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 22. September findet die fünfte Gäuwanderung statt. Wer Lust hat, gemeinsam die rund elfeinhalb Kilometer lange Strecke zu wandern, benötigt nur leichtes Gepäck: ein eigenes Glas und gute Laune.

Um die Verpflegung während der Wanderung und an allen Haltepunkten kümmern sich ehrenamtliche Helfer und die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher. Sanitärräume sind an den einzelnen Stationen vorhanden. Am Ziel erwartet die Wandergruppe ein geselliger Ausklang mit Musik, Getränken und kleinen Speisen. Treffpunkt am Sonntag ist das Rathaus in Gommersheim. Hier startet die Wandergruppe um 12.30 Uhr in Richtung Geinsheim. Nach etwa zweieinhalb Kilometern erfolgt ein kurzer Zwischenstopp an der Ortsverwaltung. Um 13.30 Uhr geht es weiter entlang der Weinberge. Die rund dreieinhalb Kilometer lange Route führt nach Duttweiler, wo ein etwas längerer Halt eingeplant ist. An der Festhalle kann sich die Wandergruppe mit Kuchen stärken.

Um 14.45 beginnt die nächste, etwa zweieinhalb Kilometer lange Etappe, die nach Altdorf führt. Nach einem kurzen Halt am Dorfgemeinschaftshaus startet um 15.45 Uhr der rund zwei Kilometer lange Endspurt nach Böbingen. Gegen 16.30 Uhr wird die Wandergruppe am Zielort ankommen. Hier bietet das Dorfgemeinschaftshaus von Böbingen den gemütlichen Rahmen für einen geselligen Abschluss. Es werden kleine Leckereien von der Landjugend Böbingen serviert, ein DJ sorgt für Musik.

Die Gäuwanderung findet zum fünften Mal statt und hat sich unter dem Motto „Gemeinsam fürs Gäu“ als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Orte etabliert. Durch solche Aktionen sollen die Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit gestärkt werden. Zudem werden mit dem Erlös gemeinnützige Projekte im Gäu unterstützt. Wer noch Fragen hat, kann sich per E-Mail an wanderung@duttweiler.de wenden.