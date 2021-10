Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann hofft, dass bald ein „hässlicher Fleck“ in Geinsheim verschwindet. Konkret geht es ihr um das Gäuhof-Gelände. Die ehemalige Gaststätte (Baujahr 1878) war zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 abgerissen worden. Ein Investor hatte das Anwesen sowie ein weiteres Grundstück in der Schmittgasse gekauft und wollte dort 14 Eigentumswohnungen sowie sechs Reihenhäuser bauen. Allerdings war der Investor kurz nach dem Abriss insolvent. Seither ruht das Vorhaben. Sehr zum Bedauern der Ortsvorsteherin: Das Gelände sei „voll mit Gras“ und verkomme immer mehr. Daher sei sie „sehr froh“, dass der Gäuhof und das Grundstück in der Schmittgasse nun an ein Bad Dürkheimer Unternehmen verkauft worden seien. Es sei weiterhin ein Mehrfamilienhaus mit Wohnungen geplant. Nähere Informationen zu den Ideen des neuen Investors habe sie noch nicht, sagte Kaufmann. Klar sei aber, dass die zunächst geplante Tiefgarage wegen des hohen Grundwasserstands nun doch nicht gebaut werde. „Ich bin sehr froh, dass sich etwas tut“, betonte Kaufmann. Die Bebauung solle wohl bald starten, wann genau, wisse sie jedoch nicht.