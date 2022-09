Noch bis zum 1. Oktober laden die Gimmeldinger Gästeführer zu Weinlagenführungen ein. „Von der Traube zum Wein“ lautet der Titel der Rundgänge.

Vom Gimmeldinger Kirchplatz geht es hinaus zu den Weinbergen, vorbei an Riesling, Spätburgunder und anderen Rebsorten zu einem „Weingarten“. Dort werden wichtige Rebsorten der Pfalz angebaut, auch die amerikanische Wildrebe ist dort zu finden. Die Teilnehmer der etwa zweistündigen Gästeführung können die Weinbeeren verkosten und den Reifegrad der Trauben mit einem Refraktometer bestimmen.

Unterwegs informieren die Gästeführer über die Arbeit des Winzers im Wingert und im keller, angesprochen werden auch die klimatischen Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Auch Schädlingsbekämpfung und Gründüngung sind Themen. Höhepunkt der Führung ist der König-Ludwig-Pavillon, wo sich die Aussicht auf die Wingerte genießen lässt.

Die Gästeführung sind mittwochs und samstags. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Gimmeldinger Kirchplatz. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 0151 44534147 oder per E-Mail an gaestefuehrer.gimmeldingen@gmail.com wird gebeten.