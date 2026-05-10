VG Maikammer. Wer Gäste durch Maikammer, St. Martin und Kirrweiler führen will, kann sich für eine Schulung bewerben. Was es zu lernen gibt.

Wer Gästen die Pfalz näherbringen will, kann sich für eine Gästeführerschulung rund um Maikammer, St. Martin und Kirrweiler bewerben. Sie startet am Mittwoch, 27. Mai. Der Kurs umfasst 86 Einheiten und orientiert sich am Standard nach DIN EN 15565, teilt die Touristinformation Maikammer mit.

Inhaltlich geht es unter anderem um Regional- und Ortsgeschichte, kunsthistorische Grundlagen, Themen der Volkskunde, Natur- und Kulturlandschaften, Entwicklungen in Tourismus und Wirtschaft sowie rechtliche und organisatorische Grundlagen der Gästeführung. Bei Exkursionen kann das Gelernte angewendet werden. Angesprochen sind alle, die Interesse an der Region haben und Führungen anbieten möchten. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

Info

Das Bewerbungsformular gibt es bei der Regioakademie, E-Mail a.vanlook@regioakademie.bv-pfalz.de, und den Tourist-Informationen: Maikammer, E-Mail info@maikammer.de, Telefon 06321 850930; Kirrweiler, E-Mail i-punkt@kirrweiler.de, Telefon 06321 5079; St. Martin, E-Mail tourismus@sankt-martin.de, Telefon 06323 5300.