In Meckenheim wird vom Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, wieder die Gässelweinkerwe gefeiert. Los geht es am Freitag um 18 Uhr in der Sandgasse 34 mit dem Umzug bis zum Dorfplatz, dort ist um 18.30 Uhr die Eröffnung.

Es gibt sieben Ausschankstellen in der Sandgasse und eine in der Hauptstraße 51. Bei den Schorlebuwe Meckrem treten in der Sandgasse 9 am Samstag von 20 bis 24 Uhr DJ Projekt B, am Sonntag von 20 bis 24 Uhr DJ Jannik Schlindwein und am Montag von 11 bis 14 Uhr Sänger und Gitarrist Georg Sagerer auf. Am Sonntag ist dort ab 13 Uhr das zweite Schorlepong-Turnier. Am Samstag ist Sagerer von 18 bis 23 Uhr Gast bei den Schneiders.

Good Times sorgt am Samstag von 19 bis 24 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr bei Familie Andes mit Hits aus den 60er- und 70er-Jahren für Stimmung. Ein musikalisches Begleitprogramm bietet das Wein- und Sektgut Braun zusammen mit der IG Blasmusik: Am Freitag spielen dort der Musikverein Hochdorf (19 bis 21 Uhr), am Sonntag das Blasorchester Meckenheim (11.30 bis 13.30 Uhr) und das Jugendorchester New Wind (14.30 bis 16.30 Uhr). Am Montag tritt von 11.30 bis 13.30 Uhr die Blaskapelle Schwegenheim auf. Den Abschluss bildet am Dienstag die Kaiserslauterer Band Acoustic Fight mit Weltmusik. An diesem Tag hat auch der Antikhof Norbert Groß (Sandgasse 23) geöffnet.

Mit einem Torten- und Kuchenverkauf am Sonntag- und Montagnachmittag am Stand der Schorlebuwe Meckrem beteiligt sich der Karnevalverein Marlachfrösche an der Kerwe. Der traditionelle Flohmarkt der protestantischen Kindertagesstätte Regenbogen wurde auf Samstag, 1. Juli, verlegt.