In Meckenheim stehen fünf Tage Weingenuss, Musik und Geselligkeit an: Am Freitag beginnt die Kerwe.

Bei der Gässelkerwe vom 29. Mai bis zum 2. Juni verwandelt sich der Ortskern in eine stimmungsvolle Festmeile mit regionalen Spezialitäten und Live-Musik. An insgesamt 13 Punkten präsentieren Winzer, Vereine und Gastgeber ein vielfältiges Angebot aus regionalen Weinen, Pfälzer Gerichten und Streetfood-Spezialitäten – von klassischen Kerweleckereien bis hin zu Burgern oder Churros.

Auch musikalisch hat die Gässelkerwe einiges zu bieten: Nach langer Pause sorgen auf der Bühne am Dorfplatz DJs, Bands und Blaskapellen für Unterhaltung und gute Stimmung. Auch das Weingut Braun bietet an allen Veranstaltungstagen Live-Musik, der Antikhof am Samstag.

Als besonderen Programmpunkt kündigen die Veranstalter die Rückkehr des historischen Pfarrhofs an, der nach siebenjähriger Pause wieder Teil der Gässelkerwe sein wird. Bewirtet wird der Hof vom Weingut Lukas Metz.

Offizieller Festauftakt ist am Freitag um 18 Uhr. In der Sandgasse 34 startet dann ein kleiner Eröffnungsumzug. Gegen 18.30 Uhr beginnt auf dem Dorfplatz die Kerweeröffnung mit dem Kerwebaumstellen. Schon traditionell ist der Kerweabschluss am Dienstag im Weingut Braun.

Das Musikprogramm

Zum Musikprogramm gehören auf dem Dorfplatz eine Party mit „DJ Schanze“ (Freitag, 20 Uhr), die Live-Band „Only Plan“ (Samstag, 20 Uhr), die Königsbacher Blaskapelle (Sonntag, ab 11 Uhr), Alleinunterhalter Stephan Münch (Sonntag, 14.30 Uhr), DJ „Rob G“ (Sonntag, 17 Uhr) und am Montag ab 18 Uhr Achim Kaul von den „Anonymen Gitarristen“. Im Weingut Braun spielen am Freitag ab 19 Uhr der Musikverein, am Samstag ab 20 Uhr Kai Sonnhalter, am Sonntag, ab 11 Uhr das Blasorchester Meckenheim, am Montag ab 19 Uhr „Acoustic Fight“ und am Dienstag ab 19 Uhr „Footprint“. Im Antikhof ist am Samstag ab 17 Uhr „just4fun“ zu hören.