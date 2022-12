Punkt 12 Uhr öffnet sich das Tor zum Hof der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in der Neustadter Amalienstraße. Davor hat sich schon eine lange Schlange gebildet. Niemand will den Termin verpassen, denn heute hat Rüdiger Beck mit seinem Restaurant „Zum Woibauer“ aus Deidesheim zum kostenlosen Gänseessen eingeladen. Dazu: Rotkraut, Knödel, Kastaniengemüse. Und Soße! Das festliche Essen ist für die bedürftigen Besucher kostenlos. Die Lebensmittel spendete C&C Deutschland. 100 Gänsekeulen und 200 Knödel sowie das Gemüse dazu hat Becks Team vorbereitet. Ebenfalls ehrenamtlich.

Die Speisen sind in Warmhaltebehälter nebeneinander aufgereiht. Helfer – darunter Yvonne Sevink von der Organisation Foodsharing, Sascha Veth, Koch bei Holz-Weisbrodt, und Stefan Fey von ErLebt – teilen das Essen aus. Für jeden haben sie ein freundliches Wort. Es herrscht trotz des Andrangs gelassene Stimmung. „Willschd kee Soß’?“ Doch, gerne und reichlich. Denn sie ist besonders gelungen.

Der Strom der hungrigen Besucher reißt nicht ab. Manche treffen sich zum gemeinsamen Mittagessen im Lichtblick. Andere nehmen Gänsekeule und Co. in eigenen Boxen mit. Nach einer halben Stunde sind etwa 50 Essen ausgeteilt. Noch immer kommen Menschen durch das Tor. Es wird gelacht und miteinander gescherzt, andere schweigen.

Die Blicke der Besucher ist Rüdiger Beck Dank genug. Man kennt sich. Denn schon seit sieben Jahren kocht er in der Vorweihnachtszeit für den „Lichtblick“. Rein zufällig sei er zu dieser Aktion gekommen, sagt er. Er habe damals Stühle und Tische zum Möbellager gebracht, das dem Lichtblick angeschlossen ist. Man sei ins Gespräch gekommen. Seitdem engagiert sich der Gastronom für die Einrichtung. Auch als im vergangenen Jahr das Zelt im Hof durch einen Sturm zerstört wurde, organisierte er über Nacht einen Ersatz. Immer wieder sammelt er Möbel, Decken und Kleidung für den Lichtblick. Beck liegt jedoch das Gänseessen besonders am Herzen. Es fiel ihm nicht schwer, Helfer für diesen Tag zu finden, denn sein Engagement steckt an.