Die FWG-Fraktion im Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf stellt den Antrag, dass bei zukünftigen Wahlen die Plakatierung auf dem Gebiet des Weindorfs eingeschränkt beziehungsweise auf vorher gemeinsam festgelegte Standorte begrenzt werden soll – und begründet dies mit ästhetischen und ökologischen Argumenten: „Davon mal abgesehen, dass so viele Plakate nicht gerade das Ortsbild verschönern und nach kurzer Zeit beschädigt, verunreinigt sind oder sich in ihre Bestandteile auflösen, kommt der Umweltschutz, der uns doch so am Herzen liegt, plötzlich sehr kurz“, heißt es in dem Schreiben. Da bei den Plakaten zunehmend Kunststoff zum Einsatz komme, landeten bei jeder Wahl etliche Tonnen Sondermüll erst auf Straßen und Feldern und danach auf den Deponien. Das müsse nicht sein. „Eine gezielt an einem oder zwei Standorten platzierte Plakatwand mit der Möglichkeit, dass sich hier alle Parteien präsentieren können, würde vollkommen ausreichen.“ Andere Ortsteile und Gemeinden hätten diesen Weg bereits eingeschlagen. Der Antrag soll bei der nächsten Ortsbeiratssitzung behandelt werden.